Bolsonaro ignora COP26 e vai a ato com militares na Itália

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Enquanto o mundo se dirige para Glasgow, na Escócia, para participar da Cúpula do Clima, Jair Bolsonaro optou por homenagear militares da Itália que lutaram na Segunda Guerra Mundial e fazer uma visita à cidade de seus antepassados, no norte do país europeu. A informação foi publicada nesta quinta-feira (28) pela coluna de Jamil Chade, no portal Uol.

Bolsonaro inicia sua viagem pela Itália nesta sexta-feira (29). Ele participa no sábado (30) e domingo (31) da cúpula do G-20, em Roma, capital do país europeu. Da cidade italiana muitos dos líderes viajarão diretamente para Glasgow, onde a Cúpula do Clima (COP26) começa no próprio domingo. O governo da Escócia espera cerca de cem líderes estrangeiros.

No dia 1º de novembro, Bolsonaro visitará a pequena cidade de Anguillara Veneta, de onde saíram seus antepassados em 1870 para migrar para o Brasil. A prefeita do local, Alessandra Buoso, de uma coalização de direita, gerou revolta na população ao conseguir a aprovação dos políticos locais para que Bolsonaro receba o título de cidadão honorário. A festa custará 9.000 euros aos cofres da cidade. O valor representou 60% de todo o orçamento anual do vilarejo para eventos durante todo o ano.

PUBLICIDADE

No dia 2, Bolsonaro terá outra parada na Itália. Desta vez, em Pistoia, também no norte do país. Na cidade fica o Cemitério Militar Brasileiro de Pistoia, onde foram enterrados membros da Força Expedicionária Brasileira que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Atualmente o local serve como monumento para homenagear os combatentes brasileiros que libertaram cidades ao redor da Itália.

Nos últimos meses da Guerra, o Brasil enviou à Itália cerca de 25 mil militares. Os corpos de 462 soldados e oficiais brasileiros mortos foram enterrados perto de Pistoia.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE