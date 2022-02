Bolsonaro insinua ter sido decisivo para distensionamento entre Rússia e Ucrânia e chama Orbán, de extrema direita, de "irmão"

Após visitar a Rússia, Bolsonaro foi à Hungria para se reunir com Viktor Orbán, premiê húngaro com o qual o brasileiro disse concordar "em todos os aspectos" edit

247 - Em visita à Hungria nesta quinta-feira (17), Jair Bolsonaro (PL) discursou ao lado do primeiro-ministro do país, Viktor Orbán, de extrema direita, após ter conversado com o premiê e com o presidente do país, János Áder.

Em sua declaração, Bolsonaro voltou a insinuar ter sido decisivo para o distensionamento na fronteira entre Rússia e Ucrânia, isto porque, por "coincidência ou não", o anúncio da desmobilização das tropas russas foi feito quando a comitiva brasileira estava em voo para a Rússia. A narrativa de que Bolsonaro teria sido um emissário da paz foi tratada como piada até mesmo entre seus apoiadores no Brasil.

No discurso, Bolsonaro chamou Orbán de "irmão" e afirmou ter afinidade com o húngaro "em praticamente todos os aspectos". Ambos fizeram falas em defesa da "família".

"Considero o seu país o nosso pequeno grande irmão. Pequeno se levarmos em conta nossa extensão territorial e grande pelos valores que podem ser quatro palavras: Deus, pátria, família e liberdade", disse o brasileiro.

