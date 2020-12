Bolsonaro leva invertida de deputada argentina sobre aborto: '“muito boa a opinião que ninguém te pediu”

A deputada argentina e militante feminista Ofelia Fernández rebateu o comentário de Bolsonaro sobre a aprovação da legalização do abordo no país edit

247 - A deputada argentina Ofelia Fernández rebateu com ironia a declaração de Jair Bolsonaro sobre a legalização do aborto aprovada pelo senado do país na última quarta-feira (30).

“Muito boa a opinião que ninguém te pediu, aproveito para recomendar que não relaxe, que a força feminista latino-americana se soma no Brasil à fúria por Marielle. Sorte, que está só começando”, afirmou a parlamentar.

