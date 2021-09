Bolsonaro propôs a Boris Johnson aposta de caixa de uísque por "anticorpos"

Apoie o 247

Por Thayná Schuquel, Metrópoles - Em meio ao encontro com Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, em Nova York (EUA), na ocasião da 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tentou apostar “uma caixa de uísque”, alegando que tem mais anticorpos do que o britânico, mesmo não tendo sido vacinado. A sugestão, no entanto, foi descartada.

“Eu falei a ele que não tinha tomado a vacina. E, depois: ‘Vamos apostar uma caixa de whisky que o meu IgG está maior do que o seu, que está vacinado?’. Ele não quis”, contou Bolsonaro.

Boris Johnson já tomou as duas doses da vacina contra Covid-19. Além disso, já contraiu a doença, chegando a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por causa da gravidade do quadro, o que garante uma resposta de defesa do organismo.

Leia a íntegra no Metrópoles.

