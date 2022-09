Bolsonaro recusou reunião com chanceler do Reino Unido em Londres

Apoie o 247

ICL

247 - Oferecida por ocasião da participação no funeral da rainha Elizabeth II, Jair Bolsonaro (PL) recusou uma reunião com o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, James Cleverly.

Segundo a Folha de S. Paulo, a gestão da primeira-ministra Liz Truss abriu a possibilidade de um encontro entre Cleverly e a delegação brasileira, já que a premiê não conseguiria se encontrar com todos os chefes de Estado que compareceram ao país.

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, afirmou que a oferta de reunião com Cleverly foi protocolar e feita a "todos os dignitários estrangeiros convidados para o funeral" da rainha. "No entanto, a viagem do presidente Bolsonaro e da primeira-dama Michelle a Londres teve agenda muito apertada: ficamos apenas 32 horas em solo britânico. Ademais, os deslocamentos internos foram longos, havia muitas barreiras de controle por toda a cidade. Não houve tempo, pois, para bilaterais".

Apesar da justificativa de falta de tempo, Bolsonaro encontrou brechas na agenda para fazer discursos de campanha para seus seguidores que foram vê-lo na embaixada brasileira. Ele também foi a um posto de gasolina para comparar os preços locais com os brasileiros.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.