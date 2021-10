Bolsonaro sai pelos fundos da embaixada com seguidores e não vai a reunião do G20

Encontro na Fontana de Trevi reuniu chefes de Estado e de governo que participam do G20. Presidente usou porta dos fundos do palácio da Piazza Navona onde fica representação diplomática brasileira para passear com bolsonaristas organizados pelo WhatsApp edit

Revista Fórum - O presidente Jair Bolsonaro não foi à reunião de encerramento do G20 com os chefes de Estado e de governo das maiores economias do planeta, em frente à Fontana de Trevi, o suntuoso monumento onde turistas jogam moedas para fazer pedidos, em Roma, na Itália.

O líder de extrema direita saiu pela porta dos fundos da embaixada brasileira na Cidade Eterna, que ocupa o Palácio Pamphilj, na Piazza Navona, e é a representação diplomática mais luxuosa da Itália, o que mostra o tamanho do prestígio histórico do Brasil no campo das relações internacionais.

A saída às escondidas e a ausência no encontro com os líderes estrangeiros foi para fazer uma caminhada com aproximadamente 25 apoiadores fanáticos que se organizaram via WhatsApp para encontrar o mandatário extremista.

