Bolsonaro se reúne com presidente do Uruguai para flexibilizar Mercosul

Após o encontro, Jair Bolsonaro manifestou interesse em reunir Alberto Fernández, presidente da Argentina, Mario Abdo Benitez, do Paraguai, e Luis Alberto Lacalle Pou, do Uruguai, no fim de março para um encontro informal de representantes do Mercosul edit

Sputnik - Com a presença dos ministros Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), Bento Albuquerque (Minas e Energia) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente do Uruguai nesta quarta-feira (3).

Em uma visita sem anúncio prévio, o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, foi à Brasília nesta quarta-feira (3) para um almoço de trabalho com Jair Bolsonaro e o chanceler Ernesto Araújo, no Palácio da Alvorada. Do lado uruguaio, o chanceler Francisco Bustillo acompanhou o presidente.

Após o encontro, Jair Bolsonaro manifestou interesse em reunir Alberto Fernández, presidente da Argentina, Mario Abdo Benitez, do Paraguai, e Luis Alberto Lacalle Pou, do Uruguai, no fim de março para um encontro informal de representantes do Mercosul.

Na última reunião de cúpula do Mercosul, o Uruguai finalmente tirou do papel uma proposta que há anos tem sido aventada pelos sócios do bloco, mas sem avanços práticos: a de permitir que cada país tenha mais flexibilidade para negociar acordos comerciais com produtos e cronogramas diferentes de liberalização.

Atualmente, os quatro integrantes do Mercosul - Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai - só podem participar de negociações de forma conjunta. O governo brasileiro avaliou positivamente a proposta uruguaia, por entender que ela permitiria acelerar discussões com parceiros importantes.

"Foi tratado com o presidente do Uruguai e o nosso ministro Ernesto Araújo [Relações Exteriores] uma possível reunião dos quatro presidentes do Mercosul, possivelmente para o final de março", disse Bolsonaro a jornalistas.

Segundo ele, se confirmado, o encontro será realizado em Foz do Iguaçu (PR). Bolsonaro e Lacalle Pou trataram no almoço de hoje (3) da flexibilização de negócios do bloco, no Palácio da Alvorada, escreve o jornal O Globo.

"O Uruguai é um parceiro nosso, é um país importante, integra o Mercosul. Conversamos também sobre a possibilidade de flexibilizar para cada país os seus negócios com outros países", declarou o presidente brasileiro.

"O próximo passo neste mundo moderno é a flexibilização para que cada país, ainda pertencendo [ao Mercosul], possa avançar", disse Lacalle Pou,

"O Uruguai é país essencial na nossa parceria dentro do Mercosul, com uma visão muito semelhante à nossa e que queremos levar para o encontro dos quatro presidentes", enfatizou Ernesto.

O conhecimento liberta. Saiba mais