Bolsonaro viaja a Washington para discursar em evento de extrema direita; Trump também comparecerá

247 - Jair Bolsonaro (PL) está viajando para Washington nesta sexta-feira (3) para participar da Conferência Anual de Ação Política Conservadora (CPAC, da sigla em inglês), evento estadunidense de extrema direita que terá palestras do ex-presidente brasileiro e também do ex-chefe do Executivo dos EUA, Donald Trump. A informação é do Antagonista.

Bolsonaro está acompanhado do ex-ministro do Turismo Gilson Machado na viagem. Seu discurso está marcado para as 14h (horário local) de sábado (4) e, mais tarde no mesmo dia, Trump também ministrará uma palestra. Será a primeira vez que os dois se encontrarão desde que o brasileiro viajou aos EUA em dezembro de 2022 , após perder as eleições.

A CPAC se trata de um dos principais eventos conservadores dos EUA, reunindo até 10 mil pessoas para assistir a palestras e mesas conduzidas por diversas lideranças de extrema direita anualmente. O evento, inclusive, realiza uma votação informal para eleger a liderança conservadora mais relevante do momento, o que serve como uma espécie de termômetro para a escolha do candidato republicano que disputará as eleições presidenciais.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) organizou as edições brasileiras da CPAC entre 2019 e 2022 e estará presente na edição estadunidense também no sábado, onde participará da mesa “A ameaça vermelha chega às Américas”, com Mercedes Schlapp, ex-conselheira estratégica da Casa Branca e Eduardo Verastegui, da CPAC no México. É a segunda vez que ele integra o evento nos EUA.

De acordo com o Estadão, "a programação oficial [deste ano] inclui temas como aulas para derrotar a esquerda e um debate sobre 'a família do crime de Biden'. Além de temas específicos sobre treinar e recrutar novos líderes".

