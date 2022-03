Bombardeio em Kharkiv deixa 6 mortos e 15 feridos, diz governo

Kharkiv é segunda maior cidade da Ucrânia, no leste do país edit

247 - Autoridades de Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, no leste do país, afirmaram que ao menos seis civis morreram e 15 ficaram feridos após um bombardeio nesta quinta-feira (24). O município tem 1,5 milhão de habitantes.

De acordo com o governo local, o ataque teria atingido uma agência de correio próxima a um local onde moradores recebiam ajuda humanitária.

Tropas russas ocuparam o território ucraniano no dia 24 de fevereiro. A Rússia, governada por Vladimir Putin, é contra a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), liderada pelos Estados Unidos, que tentam ampliar a influência no leste europeu.

Nesta quinta, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, afirmou que a entidade não enviará forças para a Ucrânia, para evitar conflitos de maior escala na Europa.

