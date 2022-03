Bombardeio russo elimina dezenas de soldados, dizem testemunhas

Bombardeio ocorreu em Mykolaiv, no Sul da Ucrânia edit

247 - Testemunhas a diferentes jornais internacionais relataram neste sábado, 19, que um bombardeio russo matou dezenas de soldados em um quartel militar em Mykolaiv, no Sul da Ucrânia.

Autoridade ucraniana disse ao The New York Times que mais de 40 morreram, mas as operações de resgate ainda estão em andamento.

Soldado Maxime, 22, entrevistado no local do ataque, que ocorreu na sexta, 18, disse que "nada menos que 200 soldados dormiam no quartel".

"Pelo menos 50 corpos foram recuperados, mas não sabemos quantos ficaram sob os escombros", disse ele, conforme o jornal O Globo.

