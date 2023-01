Havia civis e socorristas entre as vítimas, disse Balitsky, governador regional em exercício. Ele acusou forças ucranianas de atacar e destruir deliberadamente uma área residencial edit

Sputnik Brasil - Cinco pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas na quarta-feira em um bombardeio de tropas ucranianas na cidade de Vasilievka, na região de Zaporozhie, disse o governador regional em exercício.

"De acordo com dados preliminares, os ataques de artilharia lançados pelas Forças Armadas ucranianas na pacífica cidade de Vasilievka deixaram cinco mortos, enquanto outros 15 sofreram ferimentos de vários tipos de gravidade", disse Yevgeny Balitsky nas redes sociais.

Ele acusou as forças ucranianas de atacar e destruir deliberadamente uma área residencial.

Havia civis e socorristas entre as vítimas, disse Balitsky.

Desde 24 de fevereiro, a Rússia realiza uma operação militar especial para a desmilitarização e a "desnazificação" da Ucrânia.

Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) se envolveram no conflito enviando grandes quantidades de armas para Zelensky.

