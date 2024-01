Bombardeios israelenses matam ao menos 50 palestinos em Khan Younis

O porta-voz do Ministério da Saúde em Gaza afirmou que, além dos ataques, as forças israelenses impediram ambulâncias de transferir feridos e recuperar corpos das vítimas na região edit

Xinhua - Pelo menos 50 palestinos foram mortos e dezenas de outros ficaram feridos devido a bombardeios israelenses em centros de abrigo em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, disseram fontes médicas palestinas nesta segunda-feira (22).

A Sociedade Crescente Vermelho Palestino afirmou em um comunicado à imprensa que recebeu "relatos de mortes e ferimentos entre os deslocados como resultado dos bombardeios da ocupação em centros de abrigo".

"Tanques israelenses se aproximaram do Hospital Al-Amal, e perdemos completamente o contato com nossas equipes em Khan Younis como resultado da incursão terrestre", acrescentou.

A organização afirmou que ambulâncias não conseguiram chegar aos feridos em Khan Younis devido ao cerco das forças israelenses ao seu centro de ambulâncias e "ao direcionamento de qualquer pessoa que tente se movimentar".

Além disso, o escritório de mídia do governo controlado pelo Hamas em Gaza disse em um comunicado à imprensa que Israel havia atacado cinco centros de abrigo na cidade de Khan Younis.

O comunicado observou que "o exército israelense atacou os centros de deslocamento com bombardeios diretos, aeronaves Quadcopter, aeronaves não tripuladas e artilharia, o que resultou em dezenas de mortes e feridos".

Ashraf Al-Qedra, porta-voz do Ministério da Saúde em Gaza, disse em um comunicado à imprensa que "a ocupação israelense está cometendo crimes horríveis a oeste de Khan Younis". Ele acrescentou que "dezenas de mortos e feridos ainda estão nos locais e estradas visados, e as forças israelenses impediram ambulâncias de transferir as pessoas feridas e recuperar os corpos das vítimas a oeste de Khan Younis."

