Bombardeios russos em Mykolaiv deixam 10 mortos e 46 feridos, diz prefeito

247, com Reuters - Bombardeios russos na cidade de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, mataram 10 pessoas, incluindo uma criança, e feriram 46, disse o chefe da administração regional, Oleksander Senkevich.



Um primeiro ataque do exército russo às 04h00 GMT (01h00 no horário de Brasília) deixou "um morto e cinco feridos, dois deles gravemente", antes de outro novo ataque em que "morreram nove pessoas e outras 41 ficaram feridas", disse ele em uma mensagem de vídeo.

O prefeito afirmou que o número de vítimas ainda pode aumentar.



A Reuters não conseguiu verificar imediatamente as alegações.

