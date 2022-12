Bombardeiro nuclear dos EUA pega fogo após pouso de emergência

O incidente com a aeronave da Força Aérea dos EUA ocorreu no sábado (10). Ele pegou fogo após um pouso de emergência devido a um defeito técnico edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - O bombardeiro furtivo B-2 Spirit, dos EUA, foi forçado a pousar no Missouri depois de sofrer um "mau funcionamento durante o voo".

O incidente com a aeronave da Força Aérea dos EUA ocorreu no sábado (10). Ele pegou fogo após um pouso de emergência devido a um defeito técnico.

O B-2 Spirit pousou na Base Aérea de Whiteman, no Missouri, e sofreu danos na pista depois de sofrer um "mau funcionamento durante um voo de operações de rotina", de acordo com um comunicado da Força Aérea dos EUA.

"Houve um incêndio associado à aeronave após o pouso e o corpo de bombeiros da base extinguiu o incêndio", diz o comunicado. Não há relatos de feridos no incidente, que ainda está sob investigação.

O B-2 Spirit é considerado pelas forças dos EUA como "a aeronave mais estratégica do mundo". Com custo unitário de cerca de US$ 2,15 bilhões (R$ 11,38 bilhões) em 2022, ele já foi supostamente o bombardeiro mais caro do mundo.

No ano passado, o B-2 teve outro incidente crítico, também na base de Whiteman. Uma falha mecânica causou o colapso do trem de pouso esquerdo durante a aterrisagem. A Força Aérea dos Estados Unidos atribuiu o mau funcionamento a "molas gastas".

A principal empreiteira de defesa do B-2 Spirit, a Northrop Grumman, revelou no início deste mês a nova aeronave que vai substituí-lo, chamada de o B-21 Raider.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.