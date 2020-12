Bombardeiros dos EUA sobrevoam Oriente Médio em meio a tensão com Irã

Sputnik - Dois bombardeiros estratégicos B-52H Stratofortress dos EUA sobrevoaram a região do Oriente Médio para "dissuadir o Irã", informa a emissora NBC News.

As aeronaves realizaram esta demonstração como parte dos "esforços contínuos de dissuadir o Irã de qualquer ação agressiva", segundo comunicado do Comando Central dos EUA.

A missão das aeronaves ocorre quando o comando militar norte-americano estima que haja uma elevada "possibilidade de ações ou erros de cálculo iranianos", ressaltou um alto funcionário militar dos EUA, em condição de anonimato.

De acordo com informações, as aeronaves decolaram da base da Força Aérea de Barksdale, na Louisiana, para realizar uma missão de aproximadamente 36 horas, sobrevoando o continente europeu, o norte do mar Vermelho, a Arábia Saudita e o golfo Pérsico.

O funcionário indicou que o risco de que se produza "um erro de cálculo por parte dos iranianos" é motivado por uma série de fatores, incluindo a retirada das tropas norte-americanas na região, a transição de poder nos EUA, além do país estar imerso na pandemia de COVID-19, enquanto o aniversário do assassinato do general iraniano Qassem Soleimani pelos EUA se aproxima.

O conhecimento liberta. Saiba mais