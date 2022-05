Bombardeiros nucleares russos e chineses realizam exercício conjunto no Mar do Japão

Apoie o 247

ICL

247 - Bombardeiros estratégicos chineses e russos sobrevoaram o Mar do Japão enquanto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participava de uma cúpula do Quad em Tóquio.

O governo japonês criticou o exercício conjunto dos países aliados, chamando-o de "inaceitável".

Em uma entrevista coletiva virtual, o ministro da Defesa japonês, Nobuo Kishi, disse que a medida de Pequim e Moscou provavelmente foi planejada para coincidir com a realização do encontro do Quad.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Kishi disse que o Japão expressou “graves preocupações” à Rússia e à China sobre a movimentação das aeronaves, acrescentando que ao menos dois bombardeiros chineses se juntaram a dois bombardeiros russos no Mar do Japão e “fizeram um voo conjunto para o Mar da China Oriental”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Depois disso, um total de quatro aeronaves, dois supostos (novos) bombardeiros chineses – que substituíram os dois bombardeiros chineses – e dois bombardeiros russos, realizaram um voo conjunto do Mar da China Oriental para o Oceano Pacífico”, disse o ministro da Defesa.



Kishi disse ainda que a aeronave também pairou sobre o norte de Hokkaido até a Península de Noto, no centro do Japão.



O exercício militar com os porta-mísseis estratégicos russos Tu-95MS e os bombardeiros H-6 foi confirmado por Moscou na terça-feira, 24, que disse que os aviões militares russos e chineses realizaram exercícios conjuntos para patrulhar a região da Ásia-Pacífico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moscou informou ainda que o voo de 13 horas foi realizado “estritamente de acordo com as disposições do direito internacional” e não foi dirigido contra países terceiros.

Rússia e China realizaram exercícios conjuntos de bombardeiros nucleares sobre o Mar do Japão em 2019, 2020 e 2021.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE