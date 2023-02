Bombeiros, médicos e cães farejadores de SP embarcam para a Turquia para ajudar no resgate de vítimas do terremoto

Apoie o 247

247 - O governo de São Paulo enviou para a Turquia uma equipe com 26 oficiais para ajudar no resgate das vítimas do terremoto.

De acordo com o portal G1, 22 bombeiros, dois médicos militares, dois integrantes da Defesa Civil, e três pastores belgas malinois e uma labradora, embarcaram na madrugada desta quinta (9).

O estado comanda uma missão nacional. Além de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Brasília também enviaram agentes para auxiliar nas buscas.

A tripulação partiu em um voo sem escalas para Adana, na Turquia. O tempo estimado de viagem é de 11h40.

De acordo com a Reuters, o número de mortos passa de 17.000 na Síria e na Turquia.

A situação de centenas de milhares de pessoas desabrigadas ficou mais desesperadora nesta quinta-feira, enquanto se desvaneciam as esperanças de que muito mais pessoas fossem encontradas vivas entre as ruínas das cidades.

