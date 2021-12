Boric, candidato da Frente Ampla de esquerda chilena, mantém liderança em nova pesquisa para o 2º turno

Gabriel Boric tem 54% da preferência do eleitorado chileno, contra 46% do candidato da extrema direita, José Antonio Kast edit

247 - OO candidato da Frente Ampla da esquerda chilena, Gabriel Boric, ultrapassou o candidato da extrema direita, José Antonio Kast, que somou mais votos no primeiro turno da eleição presidencial, em uma nova pesquisa realizada pela Criteria Research, divulgada nesta quinta-feira (2).

De acordo com o levantamento, Boric tem 54% da preferência do eleitorado, contra 46% do adversário, iz reportagem do jornal O Globo. No último final de semana, outros institutos de pesquisa também apontaram que o candidato da esquerda liderava as intenções de voto para o segundo turno com até 16 pontos de vantagem.

A pesquisa também apontou que os chilenos encontram-se divididos em relação sobre quem poderá ser o próximo presidente do país, com os dois candidatos estando empatados com 40%.

O levantamento da Criteria Research, realizado de maneira online, ouviu 1.620 pessoas, entre os dias 25 e 29 de novembro.

