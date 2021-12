Boric sobre Bolsonaro: “claramente somos muito distintos”

Presidente eleito do Chile respondeu saudações do mandatário brasileiro, 4 dias após a eleição, e comentários de Eduardo Bolsonaro sobre sua vitória edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, afirmou nesta sexta-feira (24) ser “muito diferente” de Jair Bolsonaro. O mandatário brasileiro saudou o chileno pela vitória nesta quinta, apenas quatro dias depois da eleição, sendo o último presidente da América Latina a fazê-lo.

Nesta tarde, Boric reagiu à saudação do presidente brasileiro e aos comentários do filho, Eduardo Bolsonaro, de que o novo presidente “vai levar o país a uma situação semelhante à que a Venezuela chegou com Nicolás Maduro”.

“Eu não tinha visto, vamos analisar depois. Não vou dar declarações bizarras. Acho que nas políticas de Estado você tem que ter um pouco mais de cuidado”, disse.

PUBLICIDADE

Antes da vitória do candidato de esquerda, Bolsonaro havia comentado que “praticamente metade da população se absteve [nas eleições chilenas] e, com a outra metade que foi votar, deu 55% para este Boric e 45% para Kast”. Boric venceu o candidato de extrema direita apoiado pela família Bolsonaro.

Sobre a declaração, o presidente eleito afirmou: “claramente somos muito diferentes”, segundo o site do jornal La Tercera .

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE