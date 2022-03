Boris Johnson anuncia envio de mais 6 mil mísseis à Ucrânia

Apoie o 247

247 - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou, nesta quinta-feira, 24, após a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Bruxelas, o envio de assistência militar que conta com mais 6 mil mísseis ao Exército ucraniano. O arsenal é composto por armas antitanque e altamente explosivas, informa o jornal inglês The Independent.

“Estamos reforçando nosso apoio aos países da Otan na linha de frente enviando um novo grupo de tropas do Reino Unido para a Bulgária, além de dobrar nossas tropas na Polônia e na Estônia. A Ucrânia não está sozinha”, acrescentou.

Ontem, 23, o presidente ucraniano, Volodymy Zelensky, conversou via telefone com Boris Johnson, que garantiu apoio militar.

"Vamos vencer juntos", tuitou o primeiro-ministro britânico, que resiste à adesão da Ucrânia à aliança militar.

