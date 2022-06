Boris Johnson chega para votar em dia que decide o seu futuro como primeiro-ministro

Apoie o 247

247 - O primeiro-ministro Boris Johnson chegou nesta segunda-feira (6), para votar com o secretário de Defesa Ben Wallace e o chefe de gabinete Steve Barclay. Parlamentares do Partido Conservador farão uma votação secreta para decidir se Boris continua no cargo. Ele precisa dos votos de 180 dos 359 parlamentares da sigla para permanecer a sua gestão.



O primeiro-ministro violou as regras de distanciamento estabelecidas por sua administração para combater a Covid-19 e participou de uma série de festas em Downing Street, a sede do governo do Reino Unido.

