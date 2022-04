Boris Johnson confirma que Londres treina ucranianos na Polônia e no Reino Unido

Apoie o 247

Sputnik - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, confirmou que Londres segue treinando militares ucranianos na Polônia e no Reino Unido.

Segundo ele, o treinamento envolve o manuseio dos equipamentos militares fornecidos pelo Reino Unido, como blindados e sistemas de defesa aérea.

"Atualmente, estamos treinando os ucranianos na Polônia no uso da defesa antiaérea, e no Reino Unido, no manuseio de veículos blindados", afirmou.

O Reino Unido é um dos países que segue colaborando com a manutenção do conflito, enviando armas e ajuda financeira aos ucranianos, bem como equipamentos militares.

Anteriormente, os britânicos forneceram 120 veículos blindados e novos sistemas de mísseis antinavio à Ucrânia.

Na terça-feira (19), o premiê britânico, o presidente dos EUA e o premiê canadense tiveram um contato telefônico para reforçar as intenções de entregar equipamento de artilharia ao país do Leste Europeu.

