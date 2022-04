Boris Johnson diz que Bucha foi palco de "genocídio"

A Rússia culpou o Reino Unido pelo bloqueio de uma reunião no Conselho de Segurança da ONU para tratar do evento edit

Apoie o 247

ICL

247, com Reuters - A cena de corpos amarrados baleados à queima-roupa nas ruas de Bucha, cidade nos arredores de Kiev, “não parece muito menos do que um genocídio”, disse o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, nesta quarta-feira, 6.



As mortes em Bucha desencadearam um clamor global e promessas do Ocidente de mais sanções contra a Rússia, mas o Kremlin sustenta que o suposto massacre seria uma armação destinada a manchar sua imagem.

A Rússia culpou o Reino Unido pelo bloqueio de uma reunião no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas para tratar do evento. A delegação britânica na ONU nega essa movimentação.

>>> Reino Unido pressiona Ucrânia a não assinar acordo de cessar-fogo com Rússia, diz The Times

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Quando você olha para o que está acontecendo em Bucha, as revelações que estamos vendo do que Putin fez na Ucrânia, o que não parece muito menos do que um genocídio para mim, não é à toa que as pessoas estejam respondendo em do jeito que estão”, disse ele a repórteres.



“E não tenho dúvidas de que a comunidade internacional -- com a Grã-Bretanha na linha de frente -- estará se movendo novamente em sincronia para impor mais sanções e mais penalidades ao regime de Vladimir Putin", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE