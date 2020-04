Boris Johnson diz que deve sua vida ao SUS inglês, que ele antes atacava

O primeiro-ministro inglês, que pretendia privatizar o NHS, equivalente ao SUS inglês, precisou ser internado com coronavírus para descobrir a importância da saúde pública e disse que deve sua vida ao serviço estatal edit

247 - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, hospitalizado há uma semana com Covid-19, recebeu alta neste domingo (12), três dias depois de deixar a unidade de terapia intensiva. Em sua primeira declaração oficial desde a segunda-feira passada, quando deu entrada no Hospital St Thomas, Boris agradeceu ao serviço público de saúde por ter salvado "sua vida".

"Nunca agradecerei o suficiente" à equipe do NHS (o serviço de saúde do Reino Unido), "devo a eles minha vida", afirmou em uma mesagem de vídeo postada no Twitter.

No início da pandemia, Boris Johnson havia minimizado os efeitos da doença.

Veja sua fala:

