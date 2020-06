Boris Johnson diz que manifestações contra o racismo foram tomadas pela bandidagem

No domingo (7), manifestantes em Bristol derrubaram uma estátua do traficante de escravos do século XVII Edward Colston e a jogaram em um rio edit

Sputnik – O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou neste domingo (7) que os protestos contra o racismo e a brutalidade policial foram sequestrados por bandidos. A fala ocorre após policiais ficarem feridos.

"As pessoas têm o direito de protestas pacificamente e observando o distanciamento social, mas elas não têm o direito de atacar a polícia. Essas manifestações foram subvertidas pela bandidagem - e elas são uma traição da causa que dizem servir. Os responsáveis terão que responder", disse o premiê.

Protestos desencadeados pelo assassinato George Floyd pela polícia na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, desencadearam uma onda de mobilização que atingiu diversos países. Neste final de semana, houve atos no Reino Unido e no resto da Europa.

Dez policiais ficaram feridos em Londres depois que a violência eclodiu em um protesto de milhares de pessoas no sábado (6). No domingo (7), manifestantes em Bristol derrubaram uma estátua do traficante de escravos do século XVII Edward Colston e a jogaram em um rio.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.