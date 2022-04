Boris Johnson diz que mulheres trans não devem participar de competições no esporte feminino

"Não acho que homens biológicos devam competir em eventos esportivos femininos", disse o primeiro-ministro do Reino Unido edit

247 - O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou nesta quarta-feira (6) a emissoras que mulheres trans não deveriam competir em eventos esportivos femininos. O país discute a possibilidade de realização de uma conferência emblemática projetada para promover os direitos LGBTQI+ em todo o mundo.

"Não acho que homens biológicos devam competir em eventos esportivos femininos. E talvez isso seja uma coisa controversa… Mas me parece sensato", disse o primeiro-ministro. O relato dele foi publicado em reportagem da CNN Brasil.

De acordo com o primeiro-ministro, "as mulheres devem ter espaços - seja em hospitais, prisões ou vestiários - que sejam dedicados às mulheres".

"É até onde meu pensamento se desenvolveu sobre essa questão. Se isso me coloca em conflito com alguns outros, então temos que resolver tudo. Isso não significa que eu não seja imensamente solidário com pessoas que querem mudar de gênero, fazer a transição e é vital que dêmos às pessoas o máximo amor e apoio para tomar essas decisões", acrescentou.

