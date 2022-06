Boris Johnson está com mandato ameaçado

Após denúncias sobre festas na residência oficial, primeiro-ministro britânico pode ser derrotado em votação sobre confiança no parlamento edit

Reuters - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson terá que vencer um voto confiança ainda nesta segunda-feira (6), depois que um número crescente de parlamentares do Partido Conservador questionou sua autoridade sobre o escândalo das festas.

Johnson, nomeado primeiro-ministro em 2019, está sob crescente pressão, incapaz de seguir em frente com um relatório que documentou festas movidas a álcool no coração do poder quando a Grã-Bretanha estava sob bloqueios rígidos para combater a covid.

Em um ataque causticante ao outrora aparentemente inatacável Johnson, Jesse Norman, um leal que serviu como ministro júnior no Ministério das Finanças entre 2019 e 2021, disse que o primeiro-ministro insultou tanto o eleitorado quanto o partido.

Ele é apenas um dos vários parlamentares conservadores que expressaram preocupação sobre se Johnson perdeu sua autoridade para governar a Grã-Bretanha, que enfrenta o risco de recessão, aumento de preços e caos de viagens devido a greves na capital Londres.

