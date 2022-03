Boris Johnson oferece exílio a Zelensky no Reino Unido

Apoie o 247

Sputnik – O primeiro-ministro britânico disse em 24 de fevereiro que poderia abrigar um governo em exílio ucraniano no Reino Unido, e agora repetiu a proposta.

Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, revelou no sábado (19) que ele ofereceu a Vladimir Zelensky, presidente ucraniano, e sua família, refúgio no Reino Unido em meio à operação especial da Rússia na Ucrânia.

"Tenho de dizer que Vladimir tem sido sempre claro, seu dever é com o povo ucraniano. Ele vai ficar lá, vai cuidar dele. Tenho de dizer que o admiro", afirmou Johnson no sábado (19) em entrevista ao jornal The Sunday Times.

Já em 24 de fevereiro, dia do começo da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, Johnson sugeriu que seu país apoiaria e até poderia acolher um governo ucraniano em exílio.

O premiê britânico chamou o conflito na Ucrânia de "ponto de inflexão para o mundo" em uma conferência do Partido Conservador em Blackpool, Inglaterra, Reino Unido, que aconteceu também no sábado (19), citada pelo jornal The Independent.

