Boris Johnson vai suspender restrições à pandemia no Reino Unido

As taxas de infecção caíram para o nível mais baixo desde setembro, enquanto as hospitalizações também estão caindo, atingindo níveis baixos em algumas áreas

247 - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, confirmará nesta segunda-feira, 10, a flexibilização das restrições relacionadas à pandemia de Covid-19, com base na melhora da situação sanitária. A informação foi divulgada pelo gabinete de Johnson ainda neste domingo, 9. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

A medida faz parte da terceira etapa do plano de desconfinamento e entrará em vigor no dia 17 de maio, coincidindo com a flexibilização de algumas restrições às viagens ao exterior.Os britânicos poderão se reunir em ambientes fechados, com no máximo seis pessoas ou duas famílias.

Os pubs e restaurantes poderão voltar a atender seus clientes em ambientes fechados, e os casamentos poderão ter até 30 convidados. Ao ar livre, aglomerações de mais de 30 pessoas permanecerão proibidas.

