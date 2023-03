Borrell da UE diz que 'parceria entre China e Rússia tem limites' e anuncia viagem a Pequim

A parceria da China com a Rússia tem limites e a Europa deve acolher qualquer tentativa de Pequim de se distanciar do conflito de Moscou na Ucrânia, disse edit

Sputnik - Além de Borrell, a chefe da Comissão Europeia, o primeiro-ministro espanhol e o presidente da França viajarão à China nas próximas semanas para tentar trazer o governo chinês para mais perto do bloco europeu.

A parceria da China com a Rússia tem limites, apesar da retórica em contrário, e a Europa deve acolher qualquer tentativa de Pequim de se distanciar do conflito de Moscou na Ucrânia, disse o chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, nesta sexta-feira (24).

"Essa amizade ilimitada parece ter alguns limites [...]", afirmou Borrell acrescentando que a China quer desempenhar o papel de "facilitador", em vez de mediador, e que como a Rússia acolheu as propostas de Pequim, "a China aparece em um papel que acho que devemos pressionar", declarou a autoridade europeia a repórteres em Bruxelas segundo a Reuters.

O chefe da política externa do bloco também disse que o gigante asiático "não cruzou nenhuma linha vermelha para nós".

Os comentários de Borrell são feitos após a viagem de Xi Jinping a Moscou nesta semana. Rússia e China firmaram diversos negócios e fortaleceram as relações com a viagem do chefe de Estado chinês em meio a onda gigante de retaliação do Ocidente com a Rússia.

Borrell anunciou que visitará a China em breve, embora a data da viagem ainda não tenha sido definida. A visita faz dele um de uma série de líderes da União Europeia que se dirigem ao país asiático.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, planeja uma visita na próxima semana, enquanto o presidente francês, Emmanuel Macron, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chefe do executivo da UE, viajarão juntos na semana seguinte.

