Borrell diz que teve conversa "substancial" sobre a Ucrânia com Celso Amorim

Sputnik - O chefe de política externa da UE, Josep Borrell Fontelles, disse na quarta-feira que teve uma "troca substancial" com Celso Amorim, ex-chanceler brasileiro e principal assessor do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o conflito na Ucrânia.



"Troca substancial com Celso Amorim sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Todos nós queremos a paz, mas a Ucrânia precisa de uma paz justa - para sobreviver como um país independente e soberano. É por isso que expliquei a forte determinação da UE em continuar apoiando a #Ucrânia em sua defesa, " Borrell twittou.



Márcio Macêdo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, disse na semana passada que Lula enviaria Amorim à Ucrânia para se encontrar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.



No início de abril, Lula disse que os Estados Unidos e a Europa deveriam começar a falar em chegar a um acordo na Ucrânia e não estimular o conflito. Além disso, ele sugeriu a criação de um formato semelhante ao G20 para discutir a situação na Ucrânia.



No final de fevereiro, o presidente brasileiro exortou os países não envolvidos no conflito na Ucrânia a assumirem a responsabilidade de promover negociações de paz e dar à Rússia "condições mínimas" para interromper o conflito.

Moscou lançou sua operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. As delegações russa e ucraniana se envolveram em várias rodadas de negociações de paz desde então, mas as conversas acabaram chegando a um impasse. A Rússia insistiu que está aberta para negociações com a Ucrânia, mesmo depois que o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy assinou um decreto proibindo negociações com Moscou em outubro de 2022.

