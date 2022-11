Boston, nos EUA, tem três tiroteios dentro de uma hora: uma pessoa morreu e cinco foram feridas

Apoie o 247

247 - Em uma hora neste domingo (6), três tiroteios foram registrados em Boston, nos Estados Unidos, informa a CNN. Uma pessoa foi morta e outras cinco ficaram feridas. A polícia investiga se os incidentes estão relacionados.

A polícia recebeu o primeiro chamado no bairro de Mattapan às 21h10. Os agentes encontraram no local duas vítimas com ferimentos de bala, que foram levadas para um hospital. A vítima do sexo masculino morreu.

Cerca de 30 minutos depois, a polícia respondeu a outro tiroteio, no bairro vizinho de Dorchester. Um homem foi encontrado com vários ferimentos de bala. Ele esta no hospital e corre risco.

Às 21h45, outro homem foi baleado no Hyde Park e foi levado ao hospital com ferimentos. Pouco depois, duas outras vítimas de tiros do mesmo tiroteio foram para o hospital, disse a polícia.

“Esta é uma noite terrível”, afirmou o comissário de polícia de Boston, Michael Cox. "Ter seis pessoas em uma hora, em vários locais da cidade é uma coisa terrível, não importa o período de tempo, seja o pior período de crime ou um dos melhores da nossa história. A única coisa mais preocupante é que nossos telefones estão tocando sem parar de pessoas nos contando o que aconteceu ou o que eles podem ter visto ou ouvido.”

Nenhuma prisão foi feita no domingo em nenhum dos tiroteios.

