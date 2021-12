Boulos vai ao Chile acompanhar reta final da campanha de Boric, candidato da esquerda à presidência

Gabriel Boric, candidato do partido de esquerda Frente Ampla, disputa as eleições presidenciais contra o ultradireitista José Antonio Kast edit

247 - Guilherme Boulos vai ao CHile acompanhar a reta final do segundo turno das eleições presidenciais, em que se enfrentam Gabriel Boric, candidato do partido Frente Ampla, de esquerda, e o ultradireitista José Antonio Kast, conhecido como o Bolsonaro do país andino, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo

As últimas pesquisas mostram que Boric tem vantagem sobre José Antonio Kast, o "Bolsonaro do Chile", com quem ele disputa o segundo turno das eleições presidenciais. De acordo com a mais recente delas, do instituto Criteria Research, divulgada na quinta (2), Boric tem 54% contra 46% de Kast.

