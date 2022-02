Braga Netto diz que viagem à Rússia não afetará relação Brasil-OTAN

Apoie o 247

ICL

Agência Sputnik - Jair Bolsonaro (PL) e sua comitiva composta por ministros desembarcaram na capital russa, Moscou, nesta terça-feira (15) às 16h00 (10h00 no horário de Brasília).

A correspondente da Sputnik Brasil, que acompanhou a chegada do mandatário, relatou que Bolsonaro chegou ao hotel em que está hospedado e subiu direto para o quarto. Não há agenda oficial para o dia de hoje (15), portanto, o presidente deve descansar para começar suas atividades oficiais amanhã (16).

Ao chegar no hotel, Bolsonaro contava com grande número de pessoas em sua comitiva, composta principalmente por militares fardados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além dos ministros que o acompanham, como o da Justiça, Anderson Torres, das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, o presidente encontrou com membros da Embaixada do Brasil na Rússia.

Entre eles, o embaixador do Brasil em Moscou, Rodrigo Baena Soares, a ministra-conselheira da Embaixada, Patrícia Wagner Chiarello e o adido agrícola do Brasil na Rússia, Rafael Guimarães Requião.

Um dos ministros que também acompanha o presidente é Walter Braga Netto, chefe do Ministério da Defesa brasileiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao chegar, o ministro foi indagado se a viagem de Bolsonaro a Moscou pode atrapalhar a parceria do Brasil com a OTAN, visto que o momento é delicado por conta das tensões entre o Ocidente e a Rússia.

O ministro respondeu que não, uma vez que "[o Brasil] conversa com todos os países do mundo"

"São coisas distintas, você conversa com todos os países do mundo, nós continuamos parceiros da OTAN, temos interesses aqui como todo país. [O Brasil] está sempre aberto à negociação", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se existe a possibilidade de firmar contratos, como o de fornecimento de equipamentos, Braga Netto disse que "vamos conversar [sobre isso]".

Ao passar rapidamente pela comitiva de imprensa – que esperava Bolsonaro na frente do hotel, mas o presidente entrou pela lateral e não falou com repórteres – Braga Netto foi questionado se o tópico da Ucrânia vai entrar na conversa entre o líder russo, Vladimir Putin, e o presidente brasileiro. Com uma rápida resposta, o ministro disse "não".

Seguindo sua agenda oficial, amanhã (16), Bolsonaro almoçará com Putin e depois seguirá para colocar flores na cerimônia do Túmulo do Soldado Desconhecido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A agenda de compromissos também inclui um encontro entre Bolsonaro e o chefe da Duma de Estado (a câmara baixa do Parlamento russo), Vyacheslav Volodin.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: