Braga Netto e Carlos França se encontram com ministro da Defesa e chanceler russo na próxima semana

ICL

Sputnik - Hoje, quarta-feira (9), a chancelaria russa informou que os ministros da Defesa e das Relações Exteriores da Rússia e do Brasil terão reuniões em formato 2+2 no dia 16 de fevereiro em Moscou.

Conforme disse durante briefing a representante oficial do MRE russo, Maria Zakharova, em 16 de fevereiro ocorrerá o primeiro encontro Rússia-Brasil em formato 2+2 com a participação, do lado russo, do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e o ministro da Defesa, Sergei Shoigu. Do lado brasileiro, deverão participar o chanceler, Carlos Alberto Franco França, e o ministro da Defesa, Walter Braga Netto.

De acordo com a diplomata, a agenda de consultas entre Rússia e Brasil inclui assuntos regionais e globais, incluindo a interação entre os países no BRICS e em outras organizações internacionais.

Os ministros ainda devem abordar os aspectos da parceria estratégica russo-brasileira e o fortalecimento da cooperação técnico-militar.

A viagem da comitiva do presidente Jair Bolsonaro à Rússia foi programada para meados de fevereiro. O mandatário recebeu o convite do presidente Putin para ir a Moscou no final de 2021.

