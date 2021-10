Brandon Lee, filho de Bruce Lee, também foi morto por tiro acidental em filmagens

Apoie o 247

247- O trágico acidente no set de Rust, novo filme de Alec Baldwin, de 63 anos de idade, em que o astro disparou uma arma, que deveria conter balas de festim, e atingiu duas pessoas da equipe, foi um dos assuntos mais comentados na madrugada desta sexta-feira (22). A reportagem é do portal Quem.

Os disparos atingiram o diretor do filme, Joel Souza, de 48 anos, que levou um tiro no ombro, mas a diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, que foi atingida no abdômen, não resistiu ao ferimento.

E esta não é a primeira vez que isso provoca uma morte em filmagens: no dia 31 de março de 1993, quando filmava cenas do longa O Corvo, o ator Brandon Lee, de 28 anos, filho de Bruce Lee (1940-1973) morreu após ser atingido fatalmente em uma das cenas.A arma foi disparada pelo ator Michael Masse, que deveria dar um tiro de festim no peito do personagem, o disparo foi fatal. O acidente abalou tanto Masse que o ator fez uma pausa na carreira de um ano. E, para finalizar o longa, foi usado um dublê e também efeitos especiais de substituição facial usando o rosto de Brandon Lee.

O vídeo com a filmagem do acidente fatal foi usado como prova nas investigações e posteriormente destruído como decisão do acordo judicial.

Na web, famosos criticaram o uso de armas reais nos sets de filmagens. "Eu não posso acreditar que o que aconteceu no set no Novo México hoje não está em toda a internet ainda. Mas é o fim oficial do uso de armas de fogo nos sets de agora em diante para qualquer coisa que não seja cenográfica ou adicionada na pós-produção", escreveu o ator Xander Berkeley.

Medios internacionales reportan que el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente con una pistola de utilería matando en el set de grabación de la película 'Rust' a la Directora de Fotografía Halyna Hutchins. Ocurrió en Santa Fe, Nuevo México. pic.twitter.com/t1wzmjDJss PUBLICIDADE October 22, 2021

