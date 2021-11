Brasão de armas cai durante discurso de Guaidó e seguidores comparam à sua carreira (vídeo)

O opositor da Venezuela fez um discurso pós-eleitoral na segunda-feira (22), durante o qual um acontecimento cómico levou a comparações com seu desempenho político no país edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Sputnik Brasil - Quando Juan Guaidó, líder da oposição da Venezuela, estava fazendo um discurso na segunda-feira (22), em que minimizou os resultados das eleições regionais e municipais no país, um brasão de armas fixado no local caiu no chão, o que muitos viram como uma "metáfora perfeita".

Sham Guaido “presidency” literally crumbling before our eyes https://t.co/52OR9JVYiI — Wyatt Reed (@wyattreed13) November 22, 2021

"Presidência" de farsa de Guaidó literalmente caindo ante nossos olhos

PUBLICIDADE

Senhoras e senhores, o autoproclamado "presidente interino" Juan Guaidó. É o que você ganha por construir um cenário presidencial falso em seu quintal

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram Guaidó visivelmente incomodado quando se vira durante o discurso e vê o brasão fixado atrás dele caindo, perto do final de sua coletiva de imprensa.

Na última semana, o opositor venezuelano insistiu, citado pelo jornal La Tercera, que "não há condições para eleições livres e justas na Venezuela", apesar de a Vontade Popular, seu partido, acabar por decidir participar delas, o mesmo acontecendo com observadores da União Europeia (UE), que haviam boicotado todas as eleições no país após 2006.

PUBLICIDADE

Desde janeiro de 2021 que a UE decidiu deixar de se referir a Guaidó como "presidente interino" venezuelano.

Elliot Abrams, representante especial dos EUA para a Venezuela e o Irã, e Carlos Vecchio, embaixador do opositor no país norte-americano, acusaram Josep Borrell, chefe da política externa do bloco europeu, de "legitimar" o processo eleitoral no país sul-americano, dando a ideia de uma divergência transatlântica na abordagem a Caracas. É esperado que o relatório europeu seja publicado nesta terça-feira (23).

Juan Guaidó tem recebido apoio financeiro e público de Washington nos últimos anos, que declara o "regime" de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, de "ilegítimo". Guaidó se autoproclamou "presidente interino" do país em janeiro de 2019, mas falhou em remover do poder o chefe de Estado da Venezuela.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: