Brasil apoia "política de uma só China" de Pequim, diz ministro chinês

Reuters - O Brasil apoia a "política de uma só China" de Pequim, disse o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, nesta sexta-feira, depois de se reunir em Brasília com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira.

Os dois também discutiram os conflitos na Ucrânia e em Gaza e como eles podem ser resolvidos, disse Vieira, com o principal diplomata da China dizendo que os dois parceiros comerciais precisam construir níveis mais próximos de confiança.

Um novo acordo de extensão de vistos entre as duas nações deve estimular o turismo, disse Vieira.

