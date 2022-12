Brasil assume posição neutra na crise ucraniana, diz embaixador

Declaração foi feita pelo embaixador do Brasil em Moscou, Rodrigo Baena Soares, durante o webinar "Doing business no Brasil nas atuais realidades geopolíticas" edit

Sputnik - O Brasil assume uma posição neutra sobre a crise ucraniana e considera as sanções contra a Rússia ilegais e seletivas, disse o embaixador do Brasil em Moscou, Rodrigo Baena Soares.

"O Brasil assume uma posição neutra no conflito que surgiu em 24 de fevereiro e se mantém incondicionalmente neutro. Também temos uma opinião diferente de muitos outros países em relação às sanções impostas à Federação Russa", disse Baena.

A declaração foi feita pelo diplomata durante o webinar "Doing business no Brasil nas atuais realidades geopolíticas".

O diplomata observou que as sanções contra a Rússia são "ilegais" e "seletivas", e os países que não aderiram às medidas restritivas anti-russas "sofrem de uma forma ou de outra com essas decisões".

Apesar da pressão dos EUA e da União Europeia (UE) para que o governo brasileiro se juntasse às sanções, a Rússia quase dobrou suas exportações para o Brasil em 2022.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, comentou as relações com o Brasil durante discurso realizado em outubro na 19ª Reunião Anual do Clube Valdai de Discussões Internacionais.

"Tenho boas relações com os senhores [Luiz Inácio] Lula [da Silva] e [Jair] Bolsonaro. Nós não interferimos em processos internos, e isso é a coisa mais importante no momento. Sabemos que, apesar de situações difíceis dentro do país, eles têm consensos sobre a cooperação com a Rússia, sobre a cooperação com o BRICS, também temos um consenso sobre a relação com o Brasil", afirmou o presidente russo, na véspera do segundo turno das eleições, que deram vitória a Lula.

