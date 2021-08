Brasil e China comemoram 47º aniversário de relações diplomáticas mútuas (vídeo)

247 - As relações diplomáticas entre China e Brasil chegam neste domingo (15) ao seu 47º aniversário. Através de sua embaixada em Brasília, o país asiático reforçou o dinamismo e a amizade da relação.

"Aproveito para saudar todos os amigos que vêm trabalhando ao longo dos anos, em prol da amizade e cooperação entre os nossos dois países. Com esforços conjuntos, o relacionamento bilateral torna-se cada vez mais maduro, estável e dinâmico, formando um ativo comum para ambos os lados", disse o embaixador chinês em Brasília, Yang Wanming.

"Juntos, vamos criar um futuro promissor para o relacionamento bilateral", completou.

A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. A corrente de comércio entre os países, de US$ 3,2 bilhões em 2001, passou para US$ 98 bilhões em 2019. O país asiático é uma das principais fontes de investimento estrangeiro no Brasil.

Confira o discurso do embaixador da China no Brasil @WanmingYang felicitando as relações de amizade sino-brasileiras e marcando o início das postagens dos vídeos enviados da campanha #NossosEncontros pic.twitter.com/CpQtp0RDmd — Embaixada da China no Brasil (@EmbaixadaChina) August 15, 2021

