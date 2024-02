Brasil e China formalizam acordo de cooperação para a aviação civil

Apoie o 247

247 - O diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Tiago Pereira, o chefe da Assessoria Internacional, Marcelo Lima, e a servidora Júlia Cunha, além de representantes da Embaixada do Brasil na China, reuniram-se em Pequim com o administrador da Autoridade de Aviação Civil da China (CAAC), Song Zhiyong, para a assinatura de um memorando de entendimentos com o objetivo de fortalecer a cooperação na aviação civil entre os dois países.

O encontro resultou na assinatura de um memorando de entendimentos entre as duas nações, visando intensificar a cooperação no campo da aviação civil. O documento estabelece diversas áreas de colaboração, destacando-se a capacitação de profissionais da aviação, a promoção do uso de combustíveis sustentáveis na aviação, melhorias na concessão de licenças eletrônicas de pilotos da aviação geral, entre outras iniciativas. Ambos os países pretendem acelerar o desenvolvimento da aviação civil, promovendo a troca de conhecimentos e experiências.

Um dos pontos destacados durante as discussões foi o interesse da China na indústria aeronáutica brasileira. Song Zhiyong expressou particular interesse no desenvolvimento econômico proporcionado pela produção de aeronaves destinadas à aviação regional, mencionando que aproximadamente 30% das aeronaves de voos regionais na China foram fabricadas no Brasil pela Embraer.

Além da assinatura do memorando com a CAAC, a delegação da ANAC também visitou a Universidade de Aviação da China (CAUC). Durante a visita, foi firmado um acordo de cooperação que prevê a participação de servidores da ANAC em cursos oferecidos pela CAUC, e vice-versa. Este acordo visa não apenas fortalecer a capacitação, mas também aprofundar os laços entre as universidades brasileiras e chinesas.

A missão da ANAC na China, realizada nos dias 22 e 23 de fevereiro, também incluiu reuniões de trabalho em Pequim com as equipes da Embaixada Brasileira, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e da Embraer.

