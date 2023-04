"Brasil e China podem ter papel importante na construção de um mundo mais multipolar", diz Celso Amorim

Apoie o 247

ICL

Global Times - Brasil e China alcançaram muitos resultados durante a visita do presidente Lula à China e os dois lados tiveram reuniões de uma agenda muito ampla. Os dois países podem desempenhar um papel importante na construção de um mundo mais multipolar, em que o poder seja menos centralizado e não haja hegemonia, disse Celso Amorim, alto assessor de política externa do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista exclusiva ao Global Times.



Ao comparar esta visita com a visita anterior do presidente Lula aos EUA, Amorim disse que a visita aos EUA foi estritamente política e a discussão não foi tão ampla como nesta visita à China.



Lula fez uma visita de Estado à China de 12 a 15 de abril. O presidente chinês, Xi Jinping, conversou com ele no Grande Salão do Povo em Pequim na sexta-feira.



Xi destacou que a China e o Brasil são os dois maiores países em desenvolvimento e mercados emergentes nos hemisférios oriental e ocidental. Como parceiros estratégicos abrangentes, a China e o Brasil compartilham amplos interesses comuns. A influência abrangente, estratégica e global das relações China-Brasil continua a crescer.



A China sempre vê e desenvolve relações com o Brasil de uma perspectiva estratégica e de longo prazo, e vê o relacionamento como uma alta prioridade em sua agenda diplomática, disse Xi.



Amorim, também ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa do Brasil, destacou que esta visita de Estado é muito importante. É a primeira visita do presidente Lula fora do continente americano após a posse, e é apenas no terceiro mês de [novo] governo que o presidente Lula já veio à China com uma grande delegação. "Brasil e China estão se aproximando", disse.



Amorim disse ao Global Times que o Brasil está aberto a estudar a possibilidade de aderir à Belt and Road Initiative (BRI). Ele disse que, na realidade, o BRI já está se desenvolvendo nas relações bilaterais, pois a primeira cooperação entre os dois países na área de satélites foi realizada muito antes.



Quanto à cooperação entre os dois países na indústria de semicondutores, que tem chamado a atenção em um momento em que os EUA pressionam seus aliados a abandonar os equipamentos da Huawei e desencorajar a associação com a China nessa área, o diplomata brasileiro disse ao Global Times que "posso citar de um de seus líderes: Não nos importa se o gato é branco ou preto, contanto que ele cace ratos. A tecnologia não tem tendências ideológicas, é apenas um meio."



Disse que vão procurar sempre a melhor oferta e aquela que seja economicamente mais acessível e que possa responder às suas necessidades.



“[Cooperar com a Huawei] será uma possibilidade, mas será estudada técnica e economicamente. a melhor coisa para nós. Portanto, estamos muito abertos. Já temos cooperação. A Huawei já está presente no Brasil e já é muito importante", disse ele.



A China e o Brasil fecharam um acordo para negociar em suas próprias moedas em vez de usar o dólar americano. O Brasil também pensa na possibilidade de criar uma moeda comum para os BRICS e o mercado comum do sul.



Durante a entrevista, Amorim abordou a perspectiva de redução da dependência do dólar.



“Acho natural que possamos fazer nosso próprio comércio em nossas próprias moedas e isso requer algumas adaptações em relação às regras do FMI. É natural porque o dólar passou a ser dominante depois da Segunda Guerra Mundial; antes era a libra inglesa.



”Então agora, se pudermos trabalhar com uma cesta de moedas e usar nossas próprias moedas em grande medida, isso é a melhor coisa. Se isso pode evoluir para uma moeda comum para os BRICS, ou se ainda mantemos nossa moeda nacional é algo que ainda não está totalmente claro. Mas acho muito importante estarmos livres do domínio de uma moeda única, porque às vezes ela é usada politicamente”, disse Amorim.



Ele deu um exemplo de que se eles querem fazer uma transação com um país que está sob sanções unilaterais, às vezes não podem porque a transação, por exemplo, pode ser em dólares americanos. Eles tiveram problemas como esse no passado com o Irã. Eles apenas vendiam coisas como aves ou carne, mas ainda tinham problemas para negociar.



Na quinta-feira, Wang Yi, diretor do Gabinete da Comissão de Relações Exteriores do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC), reuniu-se com Amorim.



Wang, também membro do Birô Político do Comitê Central do PCCh, destacou que a visita do presidente Lula é um marco na história das relações sino-brasileiras. Ele disse que o encontro estratégico entre os líderes dos dois países terá um impacto mundial e traçará um novo roteiro para o desenvolvimento das relações bilaterais.



Amorim disse que os países em desenvolvimento devem cooperar mais estreitamente do que nunca. O Brasil está disposto a fortalecer a cooperação estratégica com a China, disse ele, acrescentando que acredita que a visita de Lula elevará as relações Brasil-China a um novo patamar.



Antes da visita de Estado à China, Lula voou para Washington em fevereiro para uma visita de dois dias aos Estados Unidos.



Amorim disse que as visitas aos Estados Unidos e à China são muito importantes. "Mas a visita aos EUA foi estritamente política. Não houve muita discussão, talvez um pouco sobre meio ambiente, mas a discussão não foi tão ampla como nesta visita aqui", disse.



Na política internacional, ele disse que eles podem ter muitas visões diferentes dos EUA. Mas “temos que reconhecer que os EUA tiveram um papel positivo ao rejeitar uma tentativa de golpe que aconteceu no Brasil logo após a eleição do presidente Lula”.



Ele também observou que a visita à China é uma expansão da parceria estratégica já existente com a China.



"A China é de longe o nosso parceiro comercial mais importante. O Brasil está se tornando um dos lugares onde a China mais investe. Mas não só isso, acho que os dois países também podem ter um papel importante na construção de um mundo mais multipolar, no qual o poder é menos centralizado e não há hegemonia. Acho que esse é um aspecto muito importante em que China e Brasil podem desempenhar papéis importantes", disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.