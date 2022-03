Brasil é denunciado na ONU por ataque a povos indígenas

Para os indígenas, o governo não atua para proteger todas as religiões da mesma forma edit

247 - Indígenas denunciaram na ONU, nesta quinta-feira (10), o aumento sistemático de violência contra os povos originários no Brasil. De acordo com os indígenas, os ataques estão relacionados à intolerância religiosa e à queima de casas de reza, informa o jornalista Jamil Chade em sua coluna no UOL.

A denúncia foi feita por Tatiane Sanches, do povo Guarani Kaiowá, em um discurso no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. A jovem criticou "religiosos fundamentalistas" e pediu que a relatoria da ONU cobrasse o governo brasileiro por proteção.

"A cada dia, igrejas evangélicas fundamentalistas invadem nossos territórios, deixando um rastro de extermínio cultural. Queimar uma casa de reza representa uma violência tão profunda que atinge nosso corpo, mente e alma ", denunciou a indígena.

Segundo o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), além do contexto de intolerância e do simbolismo que representa a queima de objetos sagrados para o povo indígena, o fogo também é utilizado como um elemento de intimidação contra comunidades em retomadas.

