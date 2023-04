Brasil e Espanha discutem benefícios da reforma trabalhista espanhola

O ministro brasileiro do Trabalho, Luiz Marinho, não poupou elogios à reforma trabalhista espanhola e destacou que o Brasil vai beber dessa experiência edit

247 - O ministro brasileiro do Trabalho, Luiz Marihno, assinará nesta quarta-feira (25) um memorando de cooperação com a sua homóloga espanhola, Yolanda Díaz, com quem se reuniu hoje sobre questões trabalhistas, informa a Prensa Latina.

Marinho chegou a Madri na parada final da delegação do gigante sul-americano chefiada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumprirá na capital da Espanha uma agenda intensa após a visita oficial à Portugal.

Marinho não poupou elogios à reforma trabalhista espanhola e destacou que o Brasil vai beber dessa experiência, que classificou como positiva.

Ao lado da segunda vice-presidente do governo espanhol e ministra do Trabalho, Yolanda Díaz, em entrevista coletiva conjunta, Marinho indicou que, assim como foi feito no país ibérico, o Brasil pretende iniciar um processo de negociação tripartite (sindicatos, empresários e governo) em busca de pontos coincidentes que permitam melhorar seu mercado de trabalho.

Por sua vez, Díaz destacou a importância de melhorar a vida dos trabalhadores na Espanha ou no Brasil. "Ter trabalho decente, é ter empresas decentes, é ter qualidade de vida, abandonar a precariedade e reduzir um pouco a desigualdade no mundo”, disse a ministra.

Sobre o acordo que será assinado com o presidente Lula da Silva, a vice-presidente destacou que vai contemplar um trabalho conjunto em defesa dos direitos trabalhistas, salariais e da democracia nas empresas.

Marinho e Díaz concordaram que o papel dos sindicatos com empresas fortes e prósperas, sem jornadas excessivas, são elementos que resultam na saúde da economia.

"Estou convencido de que esta nova etapa entre Espanha e Brasil é crucial para a construção de uma internacional democrática que deve ser, ao mesmo tempo, uma internacional operária, com os interesses dos trabalhadores acima dos interesses daqueles que sempre gozaram de privilégios em nossos países", disse Diaz.

Nos dias 17 e 18 de julho, a cúpula UE-Celac será realizada em Bruxelas e, entre outros temas, a Espanha quer se estabelecer como uma ponte para aumentar a cooperação e o intercâmbio com a América Latina e o Caribe, segundo fontes oficiais da Prensa Latina.

Nesse contexto, o Brasil é um ator relevante que com Lula da Silva quer finalizar um acordo Mercosul-UE, algo que a Espanha privilegiará respeitando diferentes posições, tanto na América do Sul quanto na Europa.

Um fórum empresarial com a presença de Sánchez, seus três vice-presidentes e numerosos ministros, terá uma delegação brasileira similar chefiada por Lula na quarta-feira.

Hoje reencontrei a amiga @yolanda_diaz, ministra do Trabalho da Espanha, dando continuidade à conversa que tivemos em 31 de dezembro, aí no Brasil, sobre geração de empregos e direitos dos trabalhadores. Sempre um prazer ouvir as ideia de Yolanda sobre o tema. pic.twitter.com/CFw2qbOA2P — Luiz Marinho (@luizmarinhopt) April 25, 2023

