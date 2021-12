"Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina. Trabalhamos todos os dias para que essa união cresça", diz Fernández

Apoie o 247

247 - Em evento nesta quarta-feira (1), quando se comemora o Dia da Amizade Argentina-Brasil, promovido pela embaixada argentina em Brasília, o país vizinho prestou uma homenagem ao ex-presidente brasileiro José Sarney.

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, afirmou que "unir argentinos e brasileiros é sempre benéfico" e destacou a importância da aliança entre os dois países. “[O Brasil] é o principal parceiro comercial da Argentina. (...) Trabalhamos todos os dias para que essa união cresça em benefício mútuo, com a convicção de que não só é possível, mas é absolutamente necessário".

Fernández ainda falou da importância da integração não somente com o Brasil, mas com toda a América Latina. "Saibam que temos orgulho de ser assim, porque sempre acreditamos na necessidade de aprofundar a interação política e econômica com nossos irmãos em toda a América Latina. Nossos povos se sentem irmãos e por isso promovemos um regionalismo solidário em questões jurídicas, econômicas e também sociais, porque sabemos enfrentar juntos as dificuldades e isso se torna muito mais fácil".

Se dirigindo ao ex-presidente brasileiro, o mandatário argentino falou: “o presidente Sarney, junto com o presidente Raúl Alfonsín, foram os verdadeiros arquitetos de um entendimento histórico entre os dois países em um momento em que a democracia estava voltando à vida pública nas duas nações. (...) Esse entendimento nos permitiu sair atrás de décadas de desconfiança. (...) Esse entendimento foi posteriormente concretizado na criação do Mercosul. Minha gratidão, meu apreço a ambos pelo legado que nos deixaram".

Com informações da Agenda Peronista.

