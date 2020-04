Brasil, Equador e Chile lideram números do coronavírus na América Latina

O Brasil tem neste domingo 36.925 infectados e 2.372 mortos de covid-19. As mortes e os casos confirmados da pandemia na América Latina continuam a aumentar, com Brasil, Equador e Chile sendo os países mais afetados na região edit

247 - O Brasil, ocupa o primeiro lugar no ranking do coronavírus na América Latina, com 36.925 infectados e 2.372 mortos.

No Equador, as autoridades de saúde confirmaram neste sábado 46 mortes por coronavírus e 9.022 casos infectados.

A região equatoriana de Guayas continua sendo a província mais afetada, com 6.150 casos positivos, o que representa quase 70% do total do país. De todos eles, 4.611 estão na cidade de Guayaquil.

Por seu turno, o Ministério da Saúde chileno informou que existem atualmente 9.730 pessoas infectadas com o coronavírus em todo o país, com 126 mortes.

As autoridades sanitárias chilenas registraram 478 novos casos e 10 mortes nas últimas 24 horas.

A Argentina registrou 81 novos casos positivos de coronavírus nas últimas 24 horas, enquanto ocorreram três novos óbitos.

Em Cuba, o governo informou neste sábado um novo óbito devido ao coronavírus, elevando para 32 o número de mortos.

As autoridades confirmaram 63 novas infecções, atingindo 986 pessoas desde que o vírus foi detectado no país, há pouco mais de um mês.

No México, o número de mortos pela covid-19 subiu para 650, depois de registrar 104 novos casos nas últimas 24 horas. Os infectados no país adicionaram neste sábado 7.497, segundo dados oficiais.

Acompanhe pela Telesul a cobertura sobre a covid-19 na América Latina.



