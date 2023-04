Brasil espera aumentar parceria espacial com Rússia no âmbito do BRICS

Apoie o 247

Sputnik - O Brasil espera o amadurecimento de parceria com a Rússia na pesquisa espacial, no âmbito do grupo de países do BRICS (que também inclui a Índia, China e África do Sul), disse em 20 abril à Sputnik o coordenador de satélites e aplicações da Agência Espacial Brasileira, Rodrigo Leonardi.

"Temos cooperação espacial com a Rússia no âmbito do grupo BRICS. É claro que continuamos ligados à [corporação espacial russa] Roscosmos nesse contexto", afirmou o funcionário no marco do 38º simpósio espacial, realizado em Colorado Springs, no centro dos EUA.

Leonardi ressaltou que os países do BRICS têm "uma visão de futuro" em temas científicos espaciais.

"É um quadro no qual estamos agora a colocar os nossos esforços para compartilhar experiência e informação e que pode evoluir no futuro para termos uma cooperação mais madura juntos. É uma área que temos de explorar", afirmou ele.

O cientista também observou que o Brasil está interessado na construção de capacidade, no intercâmbio de estudantes e profissionais e em continuar sua tradição de trabalhar com todos na pesquisa espacial.

Ao ser consultado sobre se as atuais tensões entre o Ocidente e a Rússia podem afetar a cooperação com Moscou em assuntos espaciais, Leonardi afirmou: "As tensões afetam todos, diria que não são boas para ninguém."

Ao ser questionado sobre uma eventual participação do Brasil na nova estação espacial que a Rússia construirá, Leonardi mencionou que "é muito cedo" para falar sobre isso.

Moscou anunciou em julho passado que se retirará em 2024 da Estação Espacial Internacional, um dos poucos projetos de colaboração conjunta que tinha com os EUA, e que instalará uma própria.

Cooperação com China

Por outro lado, o funcionário apontou que o Brasil vai continuar colaborando com Washington e com Pequim, apesar das tensões políticas entre as duas nações.

"Temos muitas interações no âmbito comercial, e em referência ao espaço contamos com um programa com a China chamado CBERS [sigla em inglês para Satélite de Recursos Terrestres China-Brasil]", e acrescentou: "Já tem 30 anos, e estamos planejando seguir trabalhando com ela nesse marco."

"Não somos tímidos ao trabalhar com os Estados Unidos ou com os chineses", garantiu.

Vários países manifestaram sua intenção de aderir ao BRICS, como a Arábia Saudita, Argentina, Egito, Irã, Indonésia e Turquia.

