"Brasil não é Bolsonaro", diz relator do Parlamento Europeu sobre acordo comercial UE-Mercosul

247 - O eurodeputado espanhol Jordi Cañas, relator do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul junto ao parlamento europeu, criticou duramente o aumento do desmatamento na Amazônia e o desmonte das políticas ambientais por parte do governo Jair Bolsonaro. "O Brasil não é Bolsonaro", afirmou Cañas em entrevista à BBC Brasil. O eurodeputado disse, ainda estar “convencido de que a Amazônia estará mais protegida com um acordo com a União Europeia do que com um não-acordo com uma China que não se importa em nada em como se exploram os recursos”.

Segundo o eurodeputado, a ratificação do acordo comercial UE-Mercosul deverá enfrentar dificuldades uma vez que “aconteceram muitas coisas: as declarações do presidente Macron (presidente da França, Emmanuel Macron) no verão passado, por conta dos incêndios na Amazônia. Um tema que aparece recorrentemente é a questão do meio ambiente por parte do governo brasileiro”.

Apesar disso, ele observa que “o acordo é entre blocos. É uma relação entre países, não entre governos. O Brasil não é Bolsonaro. Bolsonaro é presidente do Brasil, que assim decidiu em eleições democráticas. Mas o Brasil não é Bolsonaro. Bolsonaro é presidente, Brasil é um país”.

Anda segund0 ele, o desmonte da área ambiental e as queimadas na Amazônia “parecem ir na direção contrária do que é bom”. “Estamos preocupados com a evolução da questão da Amazônia, e estou convencido de que a maioria dos cidadãos brasileiros também. E há um governo que, por suas declarações, parece ir em linha contrária ao que acreditamos ser bom. Mas não o que é bom para a Europa: o que é bom para o Brasil e para o meio ambiente global”, disse.

“O Brasil possui os recursos, mas o Brasil é parte do mundo e este é um problema global. A questão do meio ambiente não é um problema que afeta o país, mas o conjunto do planeta”, completou.

