Brasil ocupa 3ª posição em ranking de assassinatos de ambientalistas em 2019

Relatório anual da ONG Global Witness aponta que 212 ativistas ambientais foram assassinados em todo o mundo no ano passado, 24 deles no Brasil. Brasil ocupa a terceira posição no ranking de países que mais mataram ambientalistas, atrás apenas da Colômbia e das Filipinas edit

247 - O relatório anual da ONG Global Witness aponta que o Brasil ocupou a terceira posição no ranking de países que mais mataram ambientalistas ao longo de 2019. Segundo o documento, foram registrados 212 assassinatos de ativistas ambientais em todo o mundo, maior número registrado pelo relatório, 24 deles no Brasil.

Em 2018, o Brasil ocupava a quarta posição no ranking, com o registro de 20 assassinatos . No ano passado, porém, o Brasil ficou atrás apenas da Colômbia e das Filipinas, que registraram 64 e 43 mortes, respectivamente. Ainda conforme o levantamento, 33 ativistas foram assassinados na região amazônica ao longo do ano passado. Cerca de 90% dos crimes registrado no Brasil aconteceram nesta região.

De acordo com reportagem do blog Ambiência, as principais causas dos homicídios estão ligadas ao conflito de terras e grilagem. Em seguida aparecem questões ligadas a água, barragens e mineração.

O documento também destaca que os assassinatos de ambientalistas ganharam impulso com as “políticas agressivas do presidente Bolsonaro para expansão do agronegócio e da mineração na Amazônia têm tido grave consequências para as populações indígenas”.

“O presidente está fazendo o possível para travar uma guerra contra os direitos humanos e o meio ambiente – exatamente o que os defensores da terra e do meio ambiente do Brasil estão lutando para defender”, complementa o texto.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.