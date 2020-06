Brasil pode ser considerado na ONU como pária na luta global antirracista

247 - Está prevista para esta quarta-feira (17) a votação na ONU de uma resolução que cria uma comissão internacional e independente para investigar o racismo e a violência policial contra negros nos EUA.

Reportagem da Folha de S.Paulo indica que outros países afetados pela violência institucional contra pessoas negras, como o Brasil, também podem vir a ser analisados.

O Brasil já foi considerado internacionalmente uma referência na elaboração de políticas voltadas para a redução da discriminação racial e enfrentamento ao racismo, tanto no âmbito da ONU quanto no da OEA (Organização dos Estados Americanos).

Mas desde o início do governo Bolsonaro, de extrema-direita, a imagem internacional do Brasil vem se corroendo. Há u forte retrocesso na política externa brasileira, com tradicionais posições de Estado sendo substituídas por posições ideológicas de governo.

